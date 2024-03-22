Анастасия Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Романова

Анастасия Романова

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.12.1833

Дата смерти

09.06.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1833

Отец: Лобовкин Роман Елисеев

Мать: Васса Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.11.1855

Муж: Яков Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1857

Дочь: Стефанида Яковлева

Отец ребёнка: Яков Косьмин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1861

Дочь: Агапия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Косьмин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1864

Сын: Даниил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Косьмин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1871

Сын: Харитон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Косьмин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1874

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Косьмин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1875

Сын: Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Косьмин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
09.06.1903
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close