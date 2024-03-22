Анастасия Романова
Место рождения
Дата рождения18.12.1833
Дата смерти09.06.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1833
Отец: Лобовкин Роман Елисеев
Мать: Васса Петрова
Бракосочетание
06.11.1855
Муж: Яков Косьмин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1857
Дочь: Стефанида Яковлева
Отец ребёнка: Яков Косьмин
Рождение ребёнка
10.04.1861
Дочь: Агапия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Косьмин
Рождение ребёнка
02.12.1864
Сын: Даниил Яковлев
Отец ребёнка: Яков Косьмин
Рождение ребёнка
25.09.1871
Сын: Харитон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Косьмин
Рождение ребёнка
17.02.1874
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Косьмин
Рождение ребёнка
10.09.1875
Сын: Сергей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Косьмин
Смерть
09.06.1903