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Лобовкин Роман Елисеев

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1808

Дата смерти

26.03.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1833

Дочь: (Лобовкина) Ксения Романова

Мать ребёнка: Васса Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1833

Дочь: Анастасия Романова

Мать ребёнка: Васса Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1837

Дочь: (Лобовкина) Наталия Романова

Мать ребёнка: Васса Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лобовкин Никита Романов

Мать ребёнка: Васса Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1840

Сын: Лобовкин Василий Романов

Мать ребёнка: Васса Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1844

Дочь: (Лобовкина) Васса Романова

Мать ребёнка: Васса Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1847

Дочь: (Лобовкина) Ирина Романова

Мать ребёнка: Васса Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1850

Дочь: (Лобовкина) София Романова

Мать ребёнка: Васса Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
26.03.1887
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

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