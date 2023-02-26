Лобовкин Роман Елисеев
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти26.03.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1833
Дочь: (Лобовкина) Ксения Романова
Мать ребёнка: Васса Петрова
Рождение ребёнка
18.12.1833
Дочь: Анастасия Романова
Мать ребёнка: Васса Петрова
Рождение ребёнка
12.08.1837
Дочь: (Лобовкина) Наталия Романова
Мать ребёнка: Васса Петрова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Васса Петрова
Рождение ребёнка
27.02.1840
Мать ребёнка: Васса Петрова
Рождение ребёнка
10.08.1844
Дочь: (Лобовкина) Васса Романова
Мать ребёнка: Васса Петрова
Рождение ребёнка
03.05.1847
Дочь: (Лобовкина) Ирина Романова
Мать ребёнка: Васса Петрова
Рождение ребёнка
15.09.1850
Дочь: (Лобовкина) София Романова
Мать ребёнка: Васса Петрова
Смерть
26.03.1887