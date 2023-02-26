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Яков Косьмин

Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1837

Дата смерти

18.11.1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1855

Жена: Анастасия Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1857

Дочь: Стефанида Яковлева

Мать ребёнка: Анастасия Романова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1861

Дочь: Агапия Яковлева

Мать ребёнка: Анастасия Романова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1864

Сын: Даниил Яковлев

Мать ребёнка: Анастасия Романова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1871

Сын: Харитон Яковлев

Мать ребёнка: Анастасия Романова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1874

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Анастасия Романова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1875

Сын: Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Анастасия Романова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
18.11.1876
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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