Яков Косьмин
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1837
Дата смерти18.11.1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1855
Жена: Анастасия Романова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1857
Дочь: Стефанида Яковлева
Мать ребёнка: Анастасия Романова
Рождение ребёнка
10.04.1861
Дочь: Агапия Яковлева
Мать ребёнка: Анастасия Романова
Рождение ребёнка
02.12.1864
Сын: Даниил Яковлев
Мать ребёнка: Анастасия Романова
Рождение ребёнка
25.09.1871
Сын: Харитон Яковлев
Мать ребёнка: Анастасия Романова
Рождение ребёнка
17.02.1874
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Анастасия Романова
Рождение ребёнка
10.09.1875
Сын: Сергей Яковлев
Мать ребёнка: Анастасия Романова
Смерть
18.11.1876