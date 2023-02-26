Тимофей Павлов
Место рожденияд.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.02.1893
Дата смерти30.01.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1893
Отец: Павел Васильев
Мать: Параскева Семёнова
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.01.1913
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от излишнего потребления спиртных напитков