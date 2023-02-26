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Тимофей Павлов

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Место рождения

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.02.1893

Дата смерти

30.01.1913

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

До 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1893

Отец: Павел Васильев

Мать: Параскева Семёнова

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.01.1913
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от излишнего потребления спиртных напитков
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