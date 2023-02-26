Иван Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти30.08.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Семён Акимов
Мать: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1880
Сын: Терехов Иван Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шабрыкина Пелагея Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ефимий Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: ?
Смерть
30.08.1916
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище