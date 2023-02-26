Иван Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Семёнов

Иван Семёнов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

30.08.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Семён Акимов

Мать: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1880

Сын: Терехов Иван Иванов

Мать ребёнка: ?

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шабрыкина Пелагея Иванова

Мать ребёнка: ?

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ефимий Иванов

Мать ребёнка: ?

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Стефан Иванов

Мать ребёнка: ?

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
30.08.1916
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close