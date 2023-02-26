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Женский

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Терехов Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шабрыкина Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ефимий Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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