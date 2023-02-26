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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Терехов Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шабрыкина Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ефимий Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов