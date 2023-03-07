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Ефимий Иванов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Иван Семёнов

Мать: ?

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.05.1911

Жена: Параскева Нилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.11.1914

Дочь: Екатерина Ефимова

Мать ребёнка: Параскева Нилова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1914

Сын: Александр Ефимов

Мать ребёнка: Параскева Нилова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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