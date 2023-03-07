Ефимий Иванов
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Иван Семёнов
Мать: ?
Бракосочетание
22.05.1911
Жена: Параскева Нилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.11.1914
Дочь: Екатерина Ефимова
Мать ребёнка: Параскева Нилова
Рождение ребёнка
22.11.1914
Сын: Александр Ефимов
Мать ребёнка: Параскева Нилова
Смерть
Неизвестно