Наум Илларионов
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1834
Дата смертиДо 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Отец: Илларион Наумов
Мать: Агрипина Захарова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1853
Сын: Максим Наумов
Мать ребёнка: Агрипина Захарова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Захарова
Смерть
До 1857