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Наум Илларионов

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1834

Дата смерти

До 1857

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: Илларион Наумов

Мать: Агрипина Захарова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1853

Сын: Максим Наумов

Мать ребёнка: Агрипина Захарова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Захарова

Смерть
До 1857
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