Елена (Анна) Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агрипина Захарова
Отец ребёнка: Захар Наумов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1832
Дочь: Мавра Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Наумов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1837
Сын: Андрей Захаров
Отец ребёнка: Захар Наумов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1840
Дочь: Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Захар Наумов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1843
Сын: Фёдор Захаров
Отец ребёнка: Захар Наумов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1850
Сын: Фёдор мл
Отец ребёнка: Захар Наумов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1855
Дочь: Ирина Захарова
Отец ребёнка: Захар Наумов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Наумов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Наумов
Смерть
Неизвестно