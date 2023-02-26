Елена (Анна) Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена (Анна) Афанасиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1802 г.р.
1812 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агрипина Захарова

Отец ребёнка: Захар Наумов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1832

Дочь: Мавра Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Наумов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1837

Сын: Андрей Захаров

Отец ребёнка: Захар Наумов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1840

Дочь: Евдокия Захарова

Отец ребёнка: Захар Наумов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1843

Сын: Фёдор Захаров

Отец ребёнка: Захар Наумов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1850

Сын: Фёдор мл

Отец ребёнка: Захар Наумов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1855

Дочь: Ирина Захарова

Отец ребёнка: Захар Наумов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Наумов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Наумов

Смерть
Неизвестно
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