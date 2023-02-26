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Тимофей Наумов

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1812

Дата смерти

15.06.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Наум Фомин

Мать: Агафия (Михайлова)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1832

Дочь: Мавра Тимофеева

Мать ребёнка: Елена (Анна) Афанасиева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена (Анна) Афанасиева

Смерть
15.06.1835
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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