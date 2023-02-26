Тимофей Наумов
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1812
Дата смерти15.06.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Наум Фомин
Мать: Агафия (Михайлова)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1832
Дочь: Мавра Тимофеева
Мать ребёнка: Елена (Анна) Афанасиева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена (Анна) Афанасиева
Смерть
15.06.1835
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище