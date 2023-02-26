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Иван Богданов

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Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.07.1834

Жена: Параскева (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.06.1842

Сын: Федосий (Федот) Иванов

Мать ребёнка: Параскева (Фёдорова)

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1845

Сын: Евтропий Иванов

Мать ребёнка: Параскева (Фёдорова)

д.Титовская
Рождение ребёнка
1847

Сын: Филипп Иоаннов

Мать ребёнка: Параскева (Фёдорова)

Бракосочетание
06.09.1848

Жена: Елена Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
17.04.1857

Жена: Агрипина Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.04.1859

Сын: Федосий Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Захарова

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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