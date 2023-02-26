Иван Богданов
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.07.1834
Жена: Параскева (Фёдорова)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.06.1842
Мать ребёнка: Параскева (Фёдорова)
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1845
Сын: Евтропий Иванов
Мать ребёнка: Параскева (Фёдорова)
д.Титовская
Рождение ребёнка
1847
Сын: Филипп Иоаннов
Мать ребёнка: Параскева (Фёдорова)
Бракосочетание
06.09.1848
Жена: Елена Николаева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
17.04.1857
Жена: Агрипина Захарова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.04.1859
Сын: Федосий Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Захарова
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно