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Параскева (Фёдорова)

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Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1813

Дата смерти

15.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Федосий Илларионов

Мать: Дария Иванова

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.10.1830

Муж: Михаил Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
15.07.1834

Муж: Иван Богданов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1837

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иосифов

д.Титовская
Рождение ребёнка
01.10.1839

Дочь: Пелагия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иосифов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1842

Сын: Федосий (Федот) Иванов

Отец ребёнка: Иван Богданов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1843

Дочь: Макрина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иосифов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1844

Сын: Сергей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иосифов

д.Титовская
Рождение ребёнка
21.02.1845

Сын: Евтропий Иванов

Отец ребёнка: Иван Богданов

д.Титовская
Рождение ребёнка
02.11.1846

Дочь: Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иосифов

д.Титовская
Рождение ребёнка
1847

Сын: Филипп Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Богданов

Смерть
15.07.1848
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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