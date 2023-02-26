Параскева (Фёдорова)
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1813
Дата смерти15.07.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Федосий Илларионов
Мать: Дария Иванова
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.10.1830
Муж: Михаил Иосифов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
15.07.1834
Муж: Иван Богданов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1837
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иосифов
д.Титовская
Рождение ребёнка
01.10.1839
Дочь: Пелагия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иосифов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1842
Отец ребёнка: Иван Богданов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1843
Дочь: Макрина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иосифов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1844
Сын: Сергей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иосифов
д.Титовская
Рождение ребёнка
21.02.1845
Сын: Евтропий Иванов
Отец ребёнка: Иван Богданов
д.Титовская
Рождение ребёнка
02.11.1846
Дочь: Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иосифов
д.Титовская
Рождение ребёнка
1847
Сын: Филипп Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Богданов
Смерть
15.07.1848
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры