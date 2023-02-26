Дария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

30.12.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.
1812 г.р.
1807 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Параскева (Фёдорова)

Отец ребёнка: Федосий Илларионов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Федосова

Отец ребёнка: Федосий Илларионов

Бракосочетание
22.07.1833

Муж: Федосий Илларионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
11.11.1834

Муж: Демид Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.05.1849

Сын: Георгий ст

Отец ребёнка: Демид Карпов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1852

Дочь: Марина Демидова

Отец ребёнка: Демид Карпов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Дмитрий Демидов

Отец ребёнка: Демид Карпов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Георгий Демидов

Отец ребёнка: Демид Карпов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Роман Демидов

Отец ребёнка: Демид Карпов

Рождение ребёнка
15.08.1858

Дочь: Наталия Демидова

Отец ребёнка: Демид Карпов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фока Федотов

Смерть
30.12.1892
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область