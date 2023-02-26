Дария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти30.12.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Параскева (Фёдорова)
Отец ребёнка: Федосий Илларионов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Александра Федосова
Отец ребёнка: Федосий Илларионов
Бракосочетание
22.07.1833
Муж: Федосий Илларионов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
11.11.1834
Муж: Демид Карпов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.05.1849
Сын: Георгий ст
Отец ребёнка: Демид Карпов
Рождение ребёнка
16.07.1852
Дочь: Марина Демидова
Отец ребёнка: Демид Карпов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Дмитрий Демидов
Отец ребёнка: Демид Карпов
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Георгий Демидов
Отец ребёнка: Демид Карпов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Роман Демидов
Отец ребёнка: Демид Карпов
Рождение ребёнка
15.08.1858
Дочь: Наталия Демидова
Отец ребёнка: Демид Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фока Федотов
Смерть
30.12.1892