Федина Васса Демидова
Место рождения
Дата рождения10.08.1846
Дата смерти19.01.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1846
Отец: Демид Никитин
Мать: Параскева Емельянова
Бракосочетание
11.10.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1871
Сын: Филипп Стефанов
Отец ребёнка: Федин Стефан Никифоров
Рождение ребёнка
03.02.1874
Дочь: Агафия Стефанова
Отец ребёнка: Федин Стефан Никифоров
Рождение ребёнка
14.10.1875
Сын: Андрей Стефанов
Отец ребёнка: Федин Стефан Никифоров
Рождение ребёнка
23.12.1875
Сын: Ефимий Стефанов
Отец ребёнка: Федин Стефан Никифоров
д.Краськи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Федин Стефан Никифоров
Рождение ребёнка
06.02.1884
Сын: Фёдор Стефанов
Отец ребёнка: Федин Стефан Никифоров
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1884
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Федин Стефан Никифоров
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.01.1886
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.