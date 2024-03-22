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Федина Васса Демидова

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.08.1846

Дата смерти

19.01.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1846

Отец: Демид Никитин

Мать: Параскева Емельянова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.10.1864

Муж: Федин Стефан Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1871

Сын: Филипп Стефанов

Отец ребёнка: Федин Стефан Никифоров

Рождение ребёнка
03.02.1874

Дочь: Агафия Стефанова

Отец ребёнка: Федин Стефан Никифоров

Рождение ребёнка
14.10.1875

Сын: Андрей Стефанов

Отец ребёнка: Федин Стефан Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1875

Сын: Ефимий Стефанов

Отец ребёнка: Федин Стефан Никифоров

д.Краськи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Сын: Федин Василий Стефанов

Отец ребёнка: Федин Стефан Никифоров

Рождение ребёнка
06.02.1884

Сын: Фёдор Стефанов

Отец ребёнка: Федин Стефан Никифоров

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1884

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Федин Стефан Никифоров

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.01.1886
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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