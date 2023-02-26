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Мария Стефанова

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Место рождения

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.02.1884

Дата смерти

16.02.1884

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1884

Отец: Федин Стефан Никифоров

Мать: Федина Васса Демидова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.02.1884
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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