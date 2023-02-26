Мария Стефанова
Место рожденияд.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.02.1884
Дата смерти16.02.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1884
Отец: Федин Стефан Никифоров
Мать: Федина Васса Демидова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.02.1884
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.