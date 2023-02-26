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Федин Стефан Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

29.04.1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1846 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1864

Жена: Федина Васса Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1871

Сын: Филипп Стефанов

Мать ребёнка: Федина Васса Демидова

Военная служба
1871
рядовой Поречской уездной команды
Рождение ребёнка
03.02.1874

Дочь: Агафия Стефанова

Мать ребёнка: Федина Васса Демидова

Рождение ребёнка
14.10.1875

Сын: Андрей Стефанов

Мать ребёнка: Федина Васса Демидова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1875

Сын: Ефимий Стефанов

Мать ребёнка: Федина Васса Демидова

д.Краськи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1875
бессрочно-отпускной по билету рядовой
Рождение ребёнка
1879

Сын: Федин Василий Стефанов

Мать ребёнка: Федина Васса Демидова

Рождение ребёнка
06.02.1884

Сын: Фёдор Стефанов

Мать ребёнка: Федина Васса Демидова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1884

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Федина Васса Демидова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.04.1890
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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