Федин Стефан Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти29.04.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1864
Жена: Федина Васса Демидова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1871
Сын: Филипп Стефанов
Мать ребёнка: Федина Васса Демидова
Военная служба
1871
рядовой Поречской уездной команды
Рождение ребёнка
03.02.1874
Дочь: Агафия Стефанова
Мать ребёнка: Федина Васса Демидова
Рождение ребёнка
14.10.1875
Сын: Андрей Стефанов
Мать ребёнка: Федина Васса Демидова
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1875
Сын: Ефимий Стефанов
Мать ребёнка: Федина Васса Демидова
д.Краськи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1875
бессрочно-отпускной по билету рядовой
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Федина Васса Демидова
Рождение ребёнка
06.02.1884
Сын: Фёдор Стефанов
Мать ребёнка: Федина Васса Демидова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1884
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Федина Васса Демидова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.04.1890
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.