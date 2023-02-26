Ефимий Стефанов
Место рожденияд.Краськи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.12.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1875
Отец: Федин Стефан Никифоров
Мать: Федина Васса Демидова
Бракосочетание
31.01.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1903
Сын: Фёдор ст
Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)
Рождение ребёнка
13.09.1904
Дочь: Вера Ефимова
Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)
Рождение ребёнка
18.09.1906
Сын: Фёдор Ефимов
Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)
Рождение ребёнка
30.12.1906
Сын: Василий Ефимов
Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)
Рождение ребёнка
02.04.1910
Дочь: Мария Ефимова
Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)
Рождение ребёнка
10.02.1912
Дочь: Ефросиния Ефимова
Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)
Рождение ребёнка
14.05.1913
Дочь: Александра Ефимова
Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)
Рождение ребёнка
31.01.1915
Дочь: Ульяния Ефимова
Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)
Рождение ребёнка
23.05.1916
Сын: Георгий Ефимов
Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)
Смерть
Неизвестно