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Ефимий Стефанов

Место рождения

д.Краськи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.12.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1875

Отец: Федин Стефан Никифоров

Мать: Федина Васса Демидова

Бракосочетание
31.01.1901

Жена: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1903

Сын: Фёдор ст

Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)

Рождение ребёнка
13.09.1904

Дочь: Вера Ефимова

Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)

Рождение ребёнка
18.09.1906

Сын: Фёдор Ефимов

Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)

Рождение ребёнка
30.12.1906

Сын: Василий Ефимов

Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)

Рождение ребёнка
02.04.1910

Дочь: Мария Ефимова

Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)

Рождение ребёнка
10.02.1912

Дочь: Ефросиния Ефимова

Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)

Рождение ребёнка
14.05.1913

Дочь: Александра Ефимова

Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)

Рождение ребёнка
31.01.1915

Дочь: Ульяния Ефимова

Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)

Рождение ребёнка
23.05.1916

Сын: Георгий Ефимов

Мать ребёнка: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)

Смерть
Неизвестно

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