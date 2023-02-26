Василий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Ефимов

Василий Ефимов

avatar

Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.12.1906

Дата смерти

10.07.1913

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

До 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1906

Отец: Ефимий Стефанов

Мать: Ефросиния (Христиния) (Семёнова)

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.07.1913
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: утонул в реке
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close