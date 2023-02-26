Василий Ефимов
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.12.1906
Дата смерти10.07.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1906
Отец: Ефимий Стефанов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.07.1913
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: утонул в реке