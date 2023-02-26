Ефросиния (Христиния) (Семёнова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния (Христиния) (Семёнова)

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1901

Муж: Ефимий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1903

Сын: Фёдор ст

Отец ребёнка: Ефимий Стефанов

Рождение ребёнка
13.09.1904

Дочь: Вера Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Стефанов

Рождение ребёнка
18.09.1906

Сын: Фёдор Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Стефанов

Рождение ребёнка
30.12.1906

Сын: Василий Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Стефанов

Рождение ребёнка
02.04.1910

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Стефанов

Рождение ребёнка
10.02.1912

Дочь: Ефросиния Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Стефанов

Рождение ребёнка
14.05.1913

Дочь: Александра Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Стефанов

Рождение ребёнка
31.01.1915

Дочь: Ульяния Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Стефанов

Рождение ребёнка
23.05.1916

Сын: Георгий Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Стефанов

Смерть
Неизвестно

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