Ефросиния (Христиния) (Семёнова)
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1901
Муж: Ефимий Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1903
Сын: Фёдор ст
Отец ребёнка: Ефимий Стефанов
Рождение ребёнка
13.09.1904
Дочь: Вера Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Стефанов
Рождение ребёнка
18.09.1906
Сын: Фёдор Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Стефанов
Рождение ребёнка
30.12.1906
Сын: Василий Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Стефанов
Рождение ребёнка
02.04.1910
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Стефанов
Рождение ребёнка
10.02.1912
Дочь: Ефросиния Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Стефанов
Рождение ребёнка
14.05.1913
Дочь: Александра Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Стефанов
Рождение ребёнка
31.01.1915
Дочь: Ульяния Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Стефанов
Рождение ребёнка
23.05.1916
Сын: Георгий Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Стефанов
Смерть
Неизвестно