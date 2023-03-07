Демид Карпов
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти06.11.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Ребешкин Карп Леонов
Мать: Агафия (Яковлева)
Бракосочетание
11.11.1834
Жена: Дария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.05.1849
Сын: Георгий ст
Мать ребёнка: Дария Иванова
Рождение ребёнка
16.07.1852
Дочь: Марина Демидова
Мать ребёнка: Дария Иванова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Дмитрий Демидов
Мать ребёнка: Дария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Георгий Демидов
Мать ребёнка: Дария Иванова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Роман Демидов
Мать ребёнка: Дария Иванова
Рождение ребёнка
15.08.1858
Дочь: Наталия Демидова
Мать ребёнка: Дария Иванова
Смерть
06.11.1859