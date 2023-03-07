Демид Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемид Карпов

Демид Карпов

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

06.11.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Ребешкин Карп Леонов

Мать: Агафия (Яковлева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1834

Жена: Дария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.05.1849

Сын: Георгий ст

Мать ребёнка: Дария Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1852

Дочь: Марина Демидова

Мать ребёнка: Дария Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Дмитрий Демидов

Мать ребёнка: Дария Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Георгий Демидов

Мать ребёнка: Дария Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Роман Демидов

Мать ребёнка: Дария Иванова

Рождение ребёнка
15.08.1858

Дочь: Наталия Демидова

Мать ребёнка: Дария Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.11.1859
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close