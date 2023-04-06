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Карп (Симонов)

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Семён Меркуриев

Мать: Макрина Васильева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.02.1799

Жена: Евдокия ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.04.1801

Дочь: Ирина Карпова

Мать ребёнка: Евдокия ст

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Демид Карпов

Мать ребёнка: Евдокия ст

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1808

Сын: Симон Карпов

Мать ребёнка: Евдокия ст

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1809

Сын: Евстафий Карпов

Мать ребёнка: Евдокия ст

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Яков Карпов

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Рождение ребёнка
15.12.1820

Сын: Павел 2-й

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1820

Сын: Павел 1-й

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1822

Сын: Пётр Карпов

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1824

Сын: Арсений Карпов

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Дмитриева

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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