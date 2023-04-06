Карп (Симонов)
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Семён Меркуриев
Мать: Макрина Васильева
Бракосочетание
20.02.1799
Жена: Евдокия ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.04.1801
Дочь: Ирина Карпова
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
1805
Сын: Демид Карпов
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
06.05.1808
Сын: Симон Карпов
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
18.09.1809
Сын: Евстафий Карпов
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
1815
Сын: Яков Карпов
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
15.12.1820
Сын: Павел 2-й
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
15.12.1820
Сын: Павел 1-й
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
16.01.1822
Сын: Пётр Карпов
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
04.03.1824
Сын: Арсений Карпов
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Дмитриева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно