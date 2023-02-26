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Федосий Илларионов

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Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1779

Дата смерти

08.09.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Илларион

Мать: не указана

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Параскева (Фёдорова)

Мать ребёнка: Дария Иванова

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Федосова

Мать ребёнка: Дария Иванова

Бракосочетание
22.07.1833

Жена: Дария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Косьмина

Смерть
08.09.1834
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
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