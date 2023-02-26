Федосий Илларионов
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1779
Дата смерти08.09.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Илларион
Мать: не указана
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Параскева (Фёдорова)
Мать ребёнка: Дария Иванова
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Александра Федосова
Мать ребёнка: Дария Иванова
Бракосочетание
22.07.1833
Жена: Дария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Косьмина
Смерть
08.09.1834
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.