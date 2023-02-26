Михаил Иосифов
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1807
Дата смерти28.01.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.10.1830
Жена: Параскева (Фёдорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1837
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Параскева (Фёдорова)
д.Титовская
Рождение ребёнка
01.10.1839
Дочь: Пелагия Михайлова
Мать ребёнка: Параскева (Фёдорова)
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1843
Дочь: Макрина Михайлова
Мать ребёнка: Параскева (Фёдорова)
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1844
Сын: Сергей Михайлов
Мать ребёнка: Параскева (Фёдорова)
д.Титовская
Рождение ребёнка
02.11.1846
Дочь: Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Параскева (Фёдорова)
д.Титовская
Смерть
28.01.1879
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.