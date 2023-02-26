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Михаил Иосифов

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Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1807

Дата смерти

28.01.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: ?

Мать: ?

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.10.1830

Жена: Параскева (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1837

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Параскева (Фёдорова)

д.Титовская
Рождение ребёнка
01.10.1839

Дочь: Пелагия Михайлова

Мать ребёнка: Параскева (Фёдорова)

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1843

Дочь: Макрина Михайлова

Мать ребёнка: Параскева (Фёдорова)

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1844

Сын: Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Параскева (Фёдорова)

д.Титовская
Рождение ребёнка
02.11.1846

Дочь: Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Параскева (Фёдорова)

д.Титовская
Смерть
28.01.1879
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
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