Фёкла Дмитриева
Место рождения
Дата рождения21.09.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1875
Отец: Дмитрий Емельянов
Мать: Агрипина Захарова
Бракосочетание
02.02.1892
Муж: Алексей Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1893
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Рождение ребёнка
26.08.1895
Сын: Александр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров
Рождение ребёнка
05.08.1899
Сын: Стефан Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров
Рождение ребёнка
01.03.1902
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Смерть
Неизвестно