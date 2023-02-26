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Алексей Петров

Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.03.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1872

Отец: Пётр Матвеев

Мать: Евдокия Иванова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.02.1892

Жена: Фёкла Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1893

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Фёкла Дмитриева

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1895

Сын: Александр Алексеев

Мать ребёнка: Фёкла Дмитриева

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1899

Сын: Стефан Алексеев

Мать ребёнка: Фёкла Дмитриева

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1902

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Фёкла Дмитриева

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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