Алексей Петров
Место рождения
Дата рождения05.03.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1872
Отец: Пётр Матвеев
Мать: Евдокия Иванова
Бракосочетание
02.02.1892
Жена: Фёкла Дмитриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1893
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Фёкла Дмитриева
Рождение ребёнка
26.08.1895
Сын: Александр Алексеев
Мать ребёнка: Фёкла Дмитриева
Рождение ребёнка
05.08.1899
Сын: Стефан Алексеев
Мать ребёнка: Фёкла Дмитриева
Рождение ребёнка
01.03.1902
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Фёкла Дмитриева
Смерть
Неизвестно