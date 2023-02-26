Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1865
Сын: Ерофей Петров
Отец ребёнка: Пётр Матвеев
Рождение ребёнка
1869
Сын: Павел Петров
Отец ребёнка: Пётр Матвеев
Рождение ребёнка
05.03.1872
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Пётр Матвеев
Рождение ребёнка
09.02.1875
Сын: Дмитрий Петров
Отец ребёнка: Пётр Матвеев
Смерть
Неизвестно