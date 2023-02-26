Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Ерофей Петров

Отец ребёнка: Пётр Матвеев

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Павел Петров

Отец ребёнка: Пётр Матвеев

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1872

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Пётр Матвеев

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1875

Сын: Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Пётр Матвеев

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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