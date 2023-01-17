Павел Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Петров

Павел Петров

avatar

Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Пётр Матвеев

Мать: Евдокия Иванова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1887

Жена: Анастасия Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1893

Сын: Фёдор Павлов

Мать ребёнка: Анастасия Максимова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1894

Сын: Алексей Павлов

Мать ребёнка: Анастасия Максимова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Пётр ст

Мать ребёнка: Анастасия Максимова

Рождение ребёнка
16.12.1899

Сын: Пётр Павлов

Мать ребёнка: Анастасия Максимова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.09.1903

Жена: Варвара Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close