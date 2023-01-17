Павел Петров
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Пётр Матвеев
Мать: Евдокия Иванова
Бракосочетание
25.01.1887
Жена: Анастасия Максимова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1893
Сын: Фёдор Павлов
Мать ребёнка: Анастасия Максимова
Рождение ребёнка
30.09.1894
Сын: Алексей Павлов
Мать ребёнка: Анастасия Максимова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Пётр ст
Мать ребёнка: Анастасия Максимова
Рождение ребёнка
16.12.1899
Сын: Пётр Павлов
Мать ребёнка: Анастасия Максимова
Бракосочетание
21.09.1903
Жена: Варвара Фёдорова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно