Анастасия Максимова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти10.06.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Максим Логгинов
Мать: Александра Ефремова
Бракосочетание
25.01.1887
Муж: Павел Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1893
Сын: Фёдор Павлов
Отец ребёнка: Павел Петров
Рождение ребёнка
30.09.1894
Сын: Алексей Павлов
Отец ребёнка: Павел Петров
Рождение ребёнка
1897
Сын: Пётр ст
Отец ребёнка: Павел Петров
Рождение ребёнка
16.12.1899
Сын: Пётр Павлов
Отец ребёнка: Павел Петров
Смерть
10.06.1903
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище