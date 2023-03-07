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Анастасия Максимова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

10.06.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Максим Логгинов

Мать: Александра Ефремова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1887

Муж: Павел Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1893

Сын: Фёдор Павлов

Отец ребёнка: Павел Петров

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1894

Сын: Алексей Павлов

Отец ребёнка: Павел Петров

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Пётр ст

Отец ребёнка: Павел Петров

Рождение ребёнка
16.12.1899

Сын: Пётр Павлов

Отец ребёнка: Павел Петров

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.06.1903
Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище
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