Александра Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Анастасия Максимова
Отец ребёнка: Максим Логгинов
Рождение ребёнка
30.08.1871
Дочь: Марфа Максимова
Отец ребёнка: Максим Логгинов
Рождение ребёнка
30.08.1873
Дочь: Марфа мл.
Отец ребёнка: Максим Логгинов
Рождение ребёнка
05.01.1877
Дочь: Татьяна ст.
Отец ребёнка: Максим Логгинов
Рождение ребёнка
14.04.1879
Сын: Семён Максимов
Отец ребёнка: Максим Логгинов
Рождение ребёнка
31.12.1881
Дочь: Татьяна Максимова
Отец ребёнка: Максим Логгинов
Рождение ребёнка
12.05.1883
Сын: Дмитрий Максимов
Отец ребёнка: Максим Логгинов
Рождение ребёнка
30.11.1885
Дочь: Варвара Максимова
Отец ребёнка: Максим Логгинов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Марина Максимова
Отец ребёнка: Максим Логгинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Логгинов
Смерть
Неизвестно