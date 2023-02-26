Александра Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Ефремова

Александра Ефремова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анастасия Максимова

Отец ребёнка: Максим Логгинов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.08.1871

Дочь: Марфа Максимова

Отец ребёнка: Максим Логгинов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.08.1873

Дочь: Марфа мл.

Отец ребёнка: Максим Логгинов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1877

Дочь: Татьяна ст.

Отец ребёнка: Максим Логгинов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.04.1879

Сын: Семён Максимов

Отец ребёнка: Максим Логгинов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1881

Дочь: Татьяна Максимова

Отец ребёнка: Максим Логгинов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1883

Сын: Дмитрий Максимов

Отец ребёнка: Максим Логгинов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.11.1885

Дочь: Варвара Максимова

Отец ребёнка: Максим Логгинов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Марина Максимова

Отец ребёнка: Максим Логгинов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Логгинов

Смерть
Неизвестно
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