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Марина Максимова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Максим Логгинов

Мать: Александра Ефремова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1911

Муж: Ермолай Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.11.1911

Сын: Григорий Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Фёдоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1913

Дочь: Варвара Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Фёдоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1915

Дочь: Параскева Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Фёдоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Шапулев Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Фёдоров

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Максимово
Смерть
Неизвестно
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