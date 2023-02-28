Марина Максимова
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Максим Логгинов
Мать: Александра Ефремова
Бракосочетание
28.01.1911
Муж: Ермолай Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.11.1911
Сын: Григорий Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Фёдоров
Рождение ребёнка
27.11.1913
Дочь: Варвара Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Фёдоров
Рождение ребёнка
25.07.1915
Дочь: Параскева Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Фёдоров
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Ермолай Фёдоров
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Максимово
Смерть
Неизвестно