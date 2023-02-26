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Варвара Фёдорова

Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.11.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1874

Отец: Фёдор Григорьев

Мать: Анна Михайлова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1894

Муж: Иван Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1895

Сын: Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1897

Сын: Дмитрий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1900

Дочь: Татьяна Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.09.1903

Муж: Павел Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно

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