Варвара Фёдорова
Место рождения
Дата рождения30.11.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1874
Отец: Фёдор Григорьев
Мать: Анна Михайлова
Бракосочетание
24.01.1894
Муж: Иван Яковлев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1895
Сын: Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
18.01.1897
Сын: Дмитрий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
06.01.1900
Дочь: Татьяна Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Бракосочетание
21.09.1903
Муж: Павел Петров
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно