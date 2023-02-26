Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиДо 1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Яков Михайлов
Мать: Ксения Григорьева
Бракосочетание
24.01.1894
Жена: Варвара Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1895
Сын: Александр Иоаннов
Мать ребёнка: Варвара Фёдорова
Рождение ребёнка
18.01.1897
Сын: Дмитрий Иоаннов
Мать ребёнка: Варвара Фёдорова
Рождение ребёнка
06.01.1900
Дочь: Татьяна Иоаннова
Мать ребёнка: Варвара Фёдорова
Смерть
До 1903