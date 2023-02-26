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Иван Яковлев

Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

До 1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Яков Михайлов

Мать: Ксения Григорьева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1894

Жена: Варвара Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1895

Сын: Александр Иоаннов

Мать ребёнка: Варвара Фёдорова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1897

Сын: Дмитрий Иоаннов

Мать ребёнка: Варвара Фёдорова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1900

Дочь: Татьяна Иоаннова

Мать ребёнка: Варвара Фёдорова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1903

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