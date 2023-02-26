Ксения Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Игнат Яковлев

Отец ребёнка: Яков Михайлов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1878

Сын: Максим ст

Отец ребёнка: Яков Михайлов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1881

Сын: Максим Яковлев

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Рождение ребёнка
До 1894

Сын: Нил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Михайлов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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