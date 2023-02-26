Ксения Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1876
Сын: Игнат Яковлев
Отец ребёнка: Яков Михайлов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1878
Сын: Максим ст
Отец ребёнка: Яков Михайлов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1881
Сын: Максим Яковлев
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
До 1894
Сын: Нил Яковлев
Отец ребёнка: Яков Михайлов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно