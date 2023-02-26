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Игнат Яковлев

Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Яков Михайлов

Мать: Ксения Григорьева

Бракосочетание
03.02.1903

Жена: Матрона Илларионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1904

Дочь: Ксения Игнатова

Мать ребёнка: Матрона Илларионова

Рождение ребёнка
22.12.1906

Дочь: Анастасия Игнатова

Мать ребёнка: Матрона Илларионова

Рождение ребёнка
11.10.1910

Сын: Иван Игнатов

Мать ребёнка: Матрона Илларионова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1913

Дочь: Пелагея Игнатова

Мать ребёнка: Матрона Илларионова

Смерть
Неизвестно

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