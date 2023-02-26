Игнат Яковлев
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Яков Михайлов
Мать: Ксения Григорьева
Бракосочетание
03.02.1903
Жена: Матрона Илларионова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1904
Дочь: Ксения Игнатова
Мать ребёнка: Матрона Илларионова
Рождение ребёнка
22.12.1906
Дочь: Анастасия Игнатова
Мать ребёнка: Матрона Илларионова
Рождение ребёнка
11.10.1910
Сын: Иван Игнатов
Мать ребёнка: Матрона Илларионова
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1913
Дочь: Пелагея Игнатова
Мать ребёнка: Матрона Илларионова
Смерть
Неизвестно