Матрона Илларионова
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Илларион Илларионов
Мать: Мария Демидова
Бракосочетание
03.02.1903
Муж: Игнат Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1904
Дочь: Ксения Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Яковлев
Рождение ребёнка
22.12.1906
Дочь: Анастасия Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Яковлев
Рождение ребёнка
11.10.1910
Сын: Иван Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Яковлев
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1913
Дочь: Пелагея Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Яковлев
Смерть
Неизвестно