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Матрона Илларионова

Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Илларион Илларионов

Мать: Мария Демидова

Бракосочетание
03.02.1903

Муж: Игнат Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1904

Дочь: Ксения Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Яковлев

Рождение ребёнка
22.12.1906

Дочь: Анастасия Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Яковлев

Рождение ребёнка
11.10.1910

Сын: Иван Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Яковлев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1913

Дочь: Пелагея Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Яковлев

Смерть
Неизвестно

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