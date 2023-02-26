Пелагея Игнатова
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.05.1913
Дата смерти20.12.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1913
Отец: Игнат Яковлев
Мать: Матрона Илларионова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.12.1913
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.