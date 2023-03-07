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Илларион Илларионов

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1872

Жена: Мария Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.02.1873

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Мария Демидова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1874

Дочь: Анастасия Илларионова

Мать ребёнка: Мария Демидова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1876

Сын: Илья Илларионов

Мать ребёнка: Мария Демидова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1878

Дочь: Евдокия мл.

Мать ребёнка: Мария Демидова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1880

Дочь: Елизавета Илларионова

Мать ребёнка: Мария Демидова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Матрона Илларионова

Мать ребёнка: Мария Демидова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1885

Дочь: Агрипина Илларионова

Мать ребёнка: Мария Демидова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1887

Сын: Иоанн Илларионов

Мать ребёнка: Мария Демидова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Илларионов Фёдор Илларионович

Мать ребёнка: Мария Демидова

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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