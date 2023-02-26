Илья Илларионов
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1876
Отец: Илларион Илларионов
Мать: Мария Демидова
Бракосочетание
28.01.1898
Жена: Евдокия Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1898
Сын: Стефан Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1904
Сын: Дометий Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
09.04.1906
Сын: Александр Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
19.11.1908
Сын: Михаил Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
17.05.1913
Сын: Пётр Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Смерть
Неизвестно