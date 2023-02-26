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Илья Илларионов

Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1876

Отец: Илларион Илларионов

Мать: Мария Демидова

Бракосочетание
28.01.1898

Жена: Евдокия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1898

Сын: Стефан Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1904

Сын: Дометий Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
09.04.1906

Сын: Александр Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
19.11.1908

Сын: Михаил Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
17.05.1913

Сын: Пётр Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Смерть
Неизвестно

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