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Евдокия Яковлева

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Место рождения

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Яков

Мать: ?

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1898

Муж: Илья Илларионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1898

Сын: Стефан Ильин

Отец ребёнка: Илья Илларионов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1904

Сын: Дометий Ильин

Отец ребёнка: Илья Илларионов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1906

Сын: Александр Ильин

Отец ребёнка: Илья Илларионов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1908

Сын: Михаил Ильин

Отец ребёнка: Илья Илларионов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1913

Сын: Пётр Ильин

Отец ребёнка: Илья Илларионов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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