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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: Солодкая Агафия Яковлева
Отец ребёнка: Яков
д.Лоскотово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков
Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Ираида Яковлева
Отец ребёнка: Яков