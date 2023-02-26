Солодкая Агафия Яковлева
Место рожденияд.Лоскотово Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.10.1883
Муж: Солодкий Илья Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1884
Сын: Солодкий Иоанн ст
Отец ребёнка: Солодкий Илья Ильин
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1885
Дочь: Анастасия Ильина
Отец ребёнка: Солодкий Илья Ильин
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1888
Сын: Солодкий Иоанн Ильин
Отец ребёнка: Солодкий Илья Ильин
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1891
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Солодкий Илья Ильин
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1898
Отец ребёнка: Солодкий Илья Ильин
д.Солодкая- Старина под Липой Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1900
Дочь: Параскева Ильина
Отец ребёнка: Солодкий Илья Ильин
Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно