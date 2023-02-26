Солодкий Илья Ильин
Место рожденияд.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Илья Григорьев
Мать: Ксения (Васса) Никитина
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.10.1883
Жена: Солодкая Агафия Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1884
Сын: Солодкий Иоанн ст
Мать ребёнка: Солодкая Агафия Яковлева
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1885
Дочь: Анастасия Ильина
Мать ребёнка: Солодкая Агафия Яковлева
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1888
Сын: Солодкий Иоанн Ильин
Мать ребёнка: Солодкая Агафия Яковлева
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1891
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Солодкая Агафия Яковлева
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1898
Мать ребёнка: Солодкая Агафия Яковлева
д.Солодкая- Старина под Липой Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1900
Дочь: Параскева Ильина
Мать ребёнка: Солодкая Агафия Яковлева
Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно