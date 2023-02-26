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Солодкий Илья Ильин

Место рождения

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Илья Григорьев

Мать: Ксения (Васса) Никитина

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.10.1883

Жена: Солодкая Агафия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1884

Сын: Солодкий Иоанн ст

Мать ребёнка: Солодкая Агафия Яковлева

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1885

Дочь: Анастасия Ильина

Мать ребёнка: Солодкая Агафия Яковлева

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1888

Сын: Солодкий Иоанн Ильин

Мать ребёнка: Солодкая Агафия Яковлева

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1891

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Солодкая Агафия Яковлева

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1898

Сын: Солодкий Михаил Ильин

Мать ребёнка: Солодкая Агафия Яковлева

д.Солодкая- Старина под Липой Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1900

Дочь: Параскева Ильина

Мать ребёнка: Солодкая Агафия Яковлева

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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