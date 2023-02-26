Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: Солодкая Агафия Яковлева
Мать ребёнка: ?
д.Лоскотово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: ?
Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Ираида Яковлева
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно