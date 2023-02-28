Мария Демидова
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Демид Никитин
Мать: Пелагея (Гаврилова)
Бракосочетание
24.01.1872
Муж: Илларион Илларионов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.02.1873
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Илларион Илларионов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1874
Дочь: Анастасия Илларионова
Отец ребёнка: Илларион Илларионов
Рождение ребёнка
18.07.1876
Сын: Илья Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Илларионов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1878
Дочь: Евдокия мл.
Отец ребёнка: Илларион Илларионов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1880
Дочь: Елизавета Илларионова
Отец ребёнка: Илларион Илларионов
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Матрона Илларионова
Отец ребёнка: Илларион Илларионов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1885
Дочь: Агрипина Илларионова
Отец ребёнка: Илларион Илларионов
Рождение ребёнка
02.05.1887
Сын: Иоанн Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Илларионов
Рождение ребёнка
1889
Сын: Илларионов Фёдор Илларионович
Отец ребёнка: Илларион Илларионов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно