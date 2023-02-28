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Мария Демидова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Демид Никитин

Мать: Пелагея (Гаврилова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1872

Муж: Илларион Илларионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.02.1873

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Илларион Илларионов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1874

Дочь: Анастасия Илларионова

Отец ребёнка: Илларион Илларионов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1876

Сын: Илья Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Илларионов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1878

Дочь: Евдокия мл.

Отец ребёнка: Илларион Илларионов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1880

Дочь: Елизавета Илларионова

Отец ребёнка: Илларион Илларионов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Матрона Илларионова

Отец ребёнка: Илларион Илларионов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1885

Дочь: Агрипина Илларионова

Отец ребёнка: Илларион Илларионов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1887

Сын: Иоанн Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Илларионов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Илларионов Фёдор Илларионович

Отец ребёнка: Илларион Илларионов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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