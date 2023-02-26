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Фёдор Григорьев

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Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.02.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1855

Отец: Григорий Демидов

Мать: Макрида Никитина

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1871

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Бракосочетание
03.09.1872

Жена: Анна Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1874

Дочь: Варвара Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1882

Дочь: Мелания Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.12.1884

Дочь: Анастасия Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1887

Дочь: Фёкла Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1890

Сын: Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1893

Сын: Александр Фёдоров

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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