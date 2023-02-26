Фёдор Григорьев
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.02.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1855
Отец: Григорий Демидов
Мать: Макрида Никитина
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1871
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Бракосочетание
03.09.1872
Жена: Анна Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1874
Дочь: Варвара Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
24.12.1882
Дочь: Мелания Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
13.12.1884
Дочь: Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
07.06.1887
Дочь: Фёкла Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
16.12.1890
Сын: Стефан Фёдоров
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
10.06.1893
Сын: Александр Фёдоров
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно