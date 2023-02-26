Мария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Фёдорова

Мария Фёдорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: Фёдор Григорьев

Мать: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
25.07.1890

Сын: Прохор Афанисиев

Отец ребёнка: Афанасий Васильев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1891

Сын: Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Васильев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close