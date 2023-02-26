Мария Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: Фёдор Григорьев
Мать: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
25.07.1890
Сын: Прохор Афанисиев
Отец ребёнка: Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
02.08.1891
Сын: Василий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Васильев
Смерть
Неизвестно