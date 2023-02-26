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Анна Михайлова

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.07.1854

Дата смерти

26.05.1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1854

Отец: Михаил Евстафиев

Мать: Евдокия Семёнова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1871

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Бракосочетание
03.09.1872

Муж: Фёдор Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1874

Дочь: Варвара Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1882

Дочь: Мелания Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.12.1884

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1887

Дочь: Фёкла Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1890

Сын: Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1893

Сын: Александр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.05.1908
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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