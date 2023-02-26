Анна Михайлова
Место рождения
Дата рождения24.07.1854
Дата смерти26.05.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1854
Отец: Михаил Евстафиев
Мать: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
До 1871
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Бракосочетание
03.09.1872
Муж: Фёдор Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1874
Дочь: Варвара Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
24.12.1882
Дочь: Мелания Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
13.12.1884
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
07.06.1887
Дочь: Фёкла Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
16.12.1890
Сын: Стефан Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
10.06.1893
Сын: Александр Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Смерть
26.05.1908