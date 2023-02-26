Афанасий Васильев
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти01.05.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Василий Никитин
Мать: Анна (Федосова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Фёдорова
Бракосочетание
06.06.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1884
Сын: Николай Афанасьев
Мать ребёнка: (Мишекина) Ульяния Тимофеева
Рождение ребёнка
14.09.1886
Дочь: София Афанасиева
Мать ребёнка: (Мишекина) Ульяния Тимофеева
Рождение ребёнка
11.09.1888
Сын: Фёдор Афанасиев
Мать ребёнка: (Мишекина) Ульяния Тимофеева
Рождение ребёнка
25.07.1890
Сын: Прохор Афанисиев
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Смерть
01.05.1891
Рождение ребёнка
02.08.1891
Сын: Василий Афанасьев
Мать ребёнка: Мария Фёдорова