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Афанасий Васильев

Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

01.05.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Василий Никитин

Мать: Анна (Федосова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Фёдорова

Бракосочетание
06.06.1883

Жена: (Мишекина) Ульяния Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1884

Сын: Николай Афанасьев

Мать ребёнка: (Мишекина) Ульяния Тимофеева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1886

Дочь: София Афанасиева

Мать ребёнка: (Мишекина) Ульяния Тимофеева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1888

Сын: Фёдор Афанасиев

Мать ребёнка: (Мишекина) Ульяния Тимофеева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1890

Сын: Прохор Афанисиев

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.05.1891
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1891

Сын: Василий Афанасьев

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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