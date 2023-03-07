Анна (Федосова)
Место рождения
Дата рождения03.02.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1832
Отец: Федот Васильев
Мать: Дария Семёнова
Бракосочетание
09.10.1849
Муж: Василий Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1850
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Василий Никитин
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1854
Сын: Елисей Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитин
д.Титовщина
Рождение ребёнка
19.01.1857
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитин
Рождение ребёнка
02.10.1859
Дочь: Стефанида Васильева
Отец ребёнка: Василий Никитин
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1861
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитин
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитин
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Устиния Васильева
Отец ребёнка: Василий Никитин
Рождение ребёнка
05.12.1871
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Никитин
Рождение ребёнка
27.05.1873
Сын: Никита Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитин
Рождение ребёнка
19.02.1874
Сын: Фока Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитин
Рождение ребёнка
19.05.1877
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Василий Никитин
Смерть
Неизвестно