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Анна (Федосова)

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.02.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1832

Отец: Федот Васильев

Мать: Дария Семёнова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.10.1849

Муж: Василий Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1850

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Василий Никитин

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1854

Сын: Елисей Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитин

д.Титовщина
Рождение ребёнка
19.01.1857

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитин

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1859

Дочь: Стефанида Васильева

Отец ребёнка: Василий Никитин

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1861

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитин

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитин

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Устиния Васильева

Отец ребёнка: Василий Никитин

Рождение ребёнка
05.12.1871

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Никитин

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1873

Сын: Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитин

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1874

Сын: Фока Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитин

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1877

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Василий Никитин

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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