Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения19.01.1857
Дата смертиДо 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1857
Отец: Василий Никитин
Мать: Анна (Федосова)
Бракосочетание
06.10.1874
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1877
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Быкова Лариса (Васильева)
Смерть
До 1878