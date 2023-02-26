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Иван Васильев

Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.01.1857

Дата смерти

До 1878

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1857

Отец: Василий Никитин

Мать: Анна (Федосова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.10.1874

Жена: Быкова Лариса (Васильева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1877

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Быкова Лариса (Васильева)

Смерть
До 1878

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